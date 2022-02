Pour améliorer votre performance à la course à pied, essayez le yoga.

Qui a dit que la course ne se travaillait qu'avec des baskets au pied ? C'est le but du "Run N Yoga", une routine qui incorpore une séance de yoga dans votre préparation sportive.

"Le yoga et la course sont liés", analyse Heberson Oliveira, professeur de yoga depuis plus de 20 ans. Pour le professeur au sein du "Cercle de la forme", qui comptabilise trois marathons, "la course à pied est un espace de méditation, tout autant que le yoga".

Par ses postures, la pratique millénaire permet de travailler en profondeur muscles et articulation."En renforçant les muscles de la sangle abdominale, du dos et des membres inférieurs, on prépare le corps à l'effort."

Il s'agit sur ce point de préparer le corps à l'effort intense et aux chocs dus à pratique du running.

Le yoga aurait également un aspect bénéfique pour prévenir des blessures. "Le yoga travaille la force et la mobilité", explique le spécialiste, qui cumule plus de 20 ans de pratique de yoga. "Quand on court, il est possible de se tordre la cheville. Grâce au yoga, les risques de blessure sont minimisés."