Pour améliorer le contact et créer des vocations, la zone de police locale parraine les écoliers du Borinage

La Belgique manque de policiers. L’an dernier, les syndicats de police pointaient un manque de 4000 policiers pour l’ensemble du territoire. Pourtant, le SPF Intérieur affirme mettre les bouchées doubles pour continuer à recruter. L’objectif est de 1600 engagements par an. La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, assure que 1654 policiers ont été recrutés en 2022. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité pour les syndicats.

Ce qui est certain c’est qu’il est de plus en plus difficile de trouver des candidats pour ce métier de vocation. Mais le métier de policiers fait-il encore rêver ?

Dans le Borinage, la zone de police a lancé un parrainage dans les écoles de la région pour les élèves de 6e primaire. Un moyen pour les enfants de découvrir le quotidien des hommes et femmes en bleu à travers des rencontres dans les écoles et les commissariats.

Ce programme de parrainage consiste en des rencontres entre élèves et policiers. Ensemble, ils ont abordé des thèmes comme la sécurité routière, l’environnement et le harcèlement. Des rencontres qui créent parfois des vocations auprès des plus petits. Ce parrainage existe depuis 15ans et chaque année ce sont près de 1000 élèves qui sont parrainés.