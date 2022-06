Pour améliorer la propreté sur le terrain, la Région bruxelloise et les 19 communes lancent la stratégie clean.brussels

Plus de caméras pour traquer les pollueurs, plus de corbeilles à déchets, perception immédiate des amendes… La Région veut améliorer la propreté à Bruxelles et lance une nouvelle stratégie basée sur une meilleure collaboration avec les communes. Clean.brussels (clean pour propreté en anglais) est le nom de cette stratégie de propreté urbaine qui poursuit des objectifs partagés. Les discussions avec les communes mais aussi la STIB, Bruxelles Mobilité, Bruxelles Propreté ont débuté il y a plus un an. Et tout est parti d’un constat…

Il ne fait pas encore assez propre

"Il ne fait pas encore assez propre", explique Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Environnement à la RTBF. "Nous souffrons encore de problème de propreté publique surtout dans certains points noirs." Lesquels ? Le ministre cite la place Liedts à Schaerbeek, le Mont des Arts dans le centre, la gare du Midi entre Saint-Gilles et Anderlecht. "Il est temps d’avoir une stratégie concertée entre la Région et les communes. Nous travaillons depuis plus d’un à l’élaboration d’une stratégie commune. Elle vient d’aboutir et a fait l’objet d’une prise d’acte de la part du gouvernement régional."

Et pour améliorer la propreté dans ces quartiers et tous les autres, tous les acteurs cités ont convenu de se concerter et de se coordonner de manière formelle au sein d’un conseil de coopération pour mettre en place, ensemble, des actions concrètes sur le terrain et en assurer le suivi. Et les objectifs sont nombreux.