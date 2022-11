Pour Alderweireld, les Diables doivent jouer à fond face à l’Egypte : "Plus tu as peur, plus tu te retiens, plus tu as de chances de te blesser"

Les Diables Rouges sont actuellement au Koweït pour les derniers préparatifs avant la Coupe du monde qu’ils entameront le 23 novembre face au Canada. A la veille du match amical face à l’Egypte, Toby Alderweireld était au micro de Pierre Deprez.

Le joueur de l’Antwerp est évidemment revenu sur son passage au Qatar, où il a joué à Al-Duhail et remporté la Coupe du Qatar : "C’est évidemment spécial de revenir au Qatar. J’ai joué et gagné ici. Donc c’est spécial de revenir ici avec l’équipe nationale pour la Coupe du monde".

A quelques jours du début de la compétition, les Diables se sont retrouvés et sont motivés à faire bonne figure : "L’ambiance dans le groupe est bonne. Il y a un énorme appétit. Il y a une grande motivation à montrer quelque chose. Pour certains, c’est le premier tournoi, pour d’autres c’est peut-être la dernière Coupe du monde, donc l’envie est énorme et nous voulons vraiment ramener quelque chose".

Disputée au mois de novembre, en pleine saison, cette Coupe du monde 2022 modifie les habitudes et les sélections ont eu moins de temps pour préparer la compétition. Alors qu’on voyait souvent des stages de plusieurs semaines, ici, les différentes équipes n’ont eu qu’une petite semaine avant le début du tournoi : "Il y a des avantages et des inconvénients. L’avantage c’est que nous sommes en pleine saison, je suis en pleine forme physique. L’inconvénient c’est que tu as moins de temps pour travailler sur ton équipe je dirais. Mais d’un autre côté, on se connaît depuis tellement longtemps, nous savons exactement ce que l’entraîneur veut et quelle est la tactique. Donc on va essayer de travailler sur nos points faibles".

Tous les joueurs n’arrivent donc pas sur un pied d’égalité. Les titulaires en club sont dans le rythme mais ceux qui ont moins de temps de jeu ne pourront pas rattraper le coup avec les semaines d’entraînement et les matchs amicaux habituellement bien utiles : "Je ne vois pas ça comme un problème. On a eu une semaine et nous avons encore un match amical pour mettre tout le monde au même niveau. Et on va essayer de faire de notre mieux".

Seule joute amicale avant la Coupe du monde, la rencontre de ce vendredi face à l’Egypte qui sera l’occasion d’une petite répétition générale avant le début du tournoi : "C’est l’occasion de faire une bonne rencontre en équipe. Le résultat ne sera pas important, ça, ce sera la semaine prochaine. Mais c’est évidemment mieux de faire un bon match et de faire le mieux que l’on peut avec les minutes que l’on reçoit".

Titulaire à l’Antwerp, Alderweireld est dans le rythme et ne se posera pas de question quant à une éventuelle blessure s’il doit jouer demain face à l’Egypte : "Je me prépare pour jouer. Je ne sais pas ce que le coach va faire mais je suis prêt. Je pense que plus tu as peur, plus tu te retiens, plus tu as de chances de te blesser. On doit y aller à fond et ne pas réfléchir".

Par rapport au dernier tournoi, certaines nouvelles têtes ont fait leur apparition dans le noyau des Diables, surtout en défense. Des arrivées que Toby Alderweireld voit d’un bon œil : "Je me sens encore comme si j’avais 19 ans donc il n’y a pas de problème. C’est positif qu’il y ait des jeunes qui tapent à la porte. Je pense qu’on a un très bon mix avec de l’expérience, de la qualité et de la jeunesse. Je pense qu’on travaille bien ensemble. On essaye de s’aider et l’expérience et la jeunesse sont bien ensemble".

Et avec son expérience, le défenseur a un rôle à jouer dans la formation des futurs titulaires en équipe nationale : "Je pense que depuis ma position je peux envoyer un bon message et essayer d’aider les jeunes. J’essaye de faire le mieux en tout cas".