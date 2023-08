Pour Adrie van der Poel, son fils Mathieu n'est pas le meilleur coureur du monde : "J'ai énormément d'admiration pour Pogacar"

Dimanche, Mathieu van der Poel est devenu champion du monde au terme d’un solo spectaculaire dont lui seul a le secret. Trop fort pour ses concurrents (et quels concurrents…), le Néerlandais a passé la ligne d’arrivée avec 1 minute et 40 secondes d’avance sur l’éternel deuxième Wout van Aert.

Déjà vainqueur de deux monuments cette saison (Milan – San Remo et Paris-Roubaix), van der Poel a réussi là où son père et son grand-père, Raymond Poulidor, ont échoué. Et si son papa, Adrie, a évidemment explosé de joie quand son fils a enfilé le maillot arc-en-ciel, il pense néanmoins que le nouveau champion du monde… n’est pas le meilleur coureur du monde.

"Si on ne regarde que les courses d’un jour, alors je pense que Mathieu n’est pas très loin. Mais, pour moi, Tadej Pogacar est le meilleur coureur du monde. Il est sur tous les fronts et j’aime sa manière de courir. J’ai énormément d’admiration pour le coureur qu’est Pogacar", a-t-il confié à Wielerfiets avec honnêteté.

L’ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège a également eu un mot pour Wout van Aert, 2e et meilleur "ennemi" de son fils : "Dans le même genre, Wout est toujours présent partout. Dans les courses d’un jour et dans les courses à étapes. Lui et Pogacar sont des coureurs qui veulent se montrer sur tous les terrains. Mathieu, lui, fait ses propres choix. C’est un tout autre coureur, avec une tout autre mentalité".

Finalement, on ne pouvait pas rêver meilleur podium à Glasgow. "Je pense qu’on avait les trois meilleurs coureurs du monde, mais j’aimerais y associer Mads Pedersen, a-t-il ajouté, Il réalise une formidable saison. Et, comme van Aert et Pogacar, c’est un coureur que j’apprécie. Ce sont des gars qui font la course. Ils ne calculent pas leurs efforts et ils rendent le cyclisme plus attractif".