Pour Action Damien, la lèpre est résistante, nous aussi !

On a tendance à croire qu’il n’y plus “que” Omicron qui menace la santé des citoyens en 2022. Oui mais voilà, à l’heure actuelle, il y a aussi toujours des personnes souffrant de la lèpre et d’autres maladies qui touchent en particulier les communautés les plus vulnérables dans 14 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Lumière sur Action Damien.

Et si on en parle aujourd’hui, c’est parce que l’organisation médicale belge non marchande que vous connaissez se mobilise ces 28, 29 et 30 janvier. Action Damien aide à guérir les patients et apporte un soutien socio-économique indispensable aux plus précarisés.

Oui mais comment, nous Bruxellois, à notre échelle pouvons-nous soutenir cette campagne ? Marie-Sophie van den Abeele, responsable communication chez Action Damien, répond aux questions de Julie VanH dans la matinale radio Bruxelles Matin sur Vivacité. Voici le #REPLAY de cette entrevue.