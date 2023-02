Poulpe, papillon, cobra : quand les animaux se muent en inspirations capillaires.

Plus les tendances sont excentriques, plus elles ont de chance de devenir virales. Résultat, c'est la 'butterfly haircut' (la coupe papillon) qui s'est imposée l'été dernier. Une inspiration capillaire qui se traduit par un dégradé assez prononcé et une cascade de cheveux ondulés, évoquant - plus ou moins - la forme d'un papillon.

Le papillon a ensuite laissé place à un animal plus redouté avec la 'cobra haircut', une coupe reposant une fois encore sur un dégradé pour faire rimer longueurs, volume et mouvement. Une sorte de dégradé nouvelle génération, rappelant là encore un cobra qui se dresse pour attaquer sa proie.

Et comme si cela ne suffisait pas, les utilisateurs sont allés encore plus loin avec l'octopus haircut (la coupe pieuvre ou poulpe)… Enième version du dégradé, cette inspiration capillaire est cette fois bien loin de ce qu'elle est censée représenter et n'est finalement rien d'autre qu'un combo de toutes les tendances précédentes.