Poulpe fiction et calamars en cuisine !

La cuisine des poulpes et des calamars, on adhère ou pas. Délit de faciès pour certains alors que d’autres craquent pour cette cuisine tentaculaire et spectaculaire. Le chef Yoth Ondara de la table monomaniaque Crab Club nous dévoilait ses conseils et astuces de pro au micro de Bientôt à table – RTBF. be.

Bon à savoir, les poulpes et les calamars (appelés aussi encornets, supions ou chipirons selon les régions) font partie de la famille des céphalopodes. Comprenez : des mollusques dotés d’une tête et de pieds à savoir, 8 tentacules pour le poulpe et 10 pour les cousins calamars. En cuisine, pas toujours facile de les faire accepter. Souvent une image monstrueuse véhiculée par une large littérature (ndlr : le roman de Jules Vernes) et une sale gueule peu ragoûtante. "Le tout, précise le chef, atomisé par des cuissons approximatives rendant les chaires caoutchouteuses et dures. Ce qui ne pardonne pas !"

Poulpe entier, facile à cuisiner ?

Le poulpe se vend souvent "au tentacule" prédécoupé et emballé sous vide. Déjà cuit, il vous suffit de le griller ou de le cuisiner en sauce. Qu’en pense le chef ? "A titre personnel, j’opte pour la cuisson de l’animal entier. Mais je reconnais que ces tentacules prédécoupés valent mieux que la bête entière mal cuite, précise Yoth Ondara."

Mais comment faire avec la bébête entière ? Demander à votre poissonnier un poulpe entier qu’il aura préalablement nettoyé. S’il ne l’est pas, il vous suffira de le frotter au gros sel avec (et c’est le petit truc) un demi-citron. Il vous faudra ensuite retirer les viscères et le bec du poulpe. Une fois lavé, certains chefs préconisent de placer le poulpe entier une nuit au surgélateur (ndlr : afin de l’attendrir). Une fois décongelé, place à la cuisson, mais en la matière, autant de méthode que de chefs. Cuisson en 3 fois, comprenez un triple bain dans une marmite d’eau bouillante, un démarrage avec un bouillon froid ou encore à la vapeur…

Le chef Yoth a opté pour la cuisson rapide (10 minutes dans un bon bouillon) pour ensuite terminer sa course en cocotte une heure (1h30 pour les grosses pièces). "Dans le fond de la cocotte, une épaisseur d’oignons, huile d’olive, ail. Placez votre poulpe, salez et poivrez et couvrez." Le poulpe va ainsi libérer son eau de cuisson, lentement, un régal ! Ensuite, vous aurez le choix : passage express par la plancha, au barbecue, dans une préparation à la tomate, en salade avec des pommes de terre et des câpres…

Pour ce qui est du calamar, on évitera les rondelles déjà frites dont l’industrie nous inonde. Au final, du caoutchouc fade et sans réel intérêt. Préférez les détailler vous-même et les frire à la maison. Le truc du chef ? "Un premier passage dans de la farine, ensuite un bain de blancs d’œufs (y ajouter sel et poivre), pour ensuite un passage express dans votre chapelure !" Il ne vous reste plus qu’à les plonger dans votre huile bien chaude! En accompagnement ? Une sauce tartare maison ! "Une base de mayonnaise à laquelle vous rajoutez des œufs durs écrasés, des câpres, des cornichons et des herbes de votre choix !"

Le calamar se prête aussi aux farces, aux salades de l’été.

En cuisine !

Salade de poulpe à la pomme

Pour 4 personnes – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 20 minutes

2 tentacules de poulpe (environ 500 g)

1 oignon rouge

1 pomme bien acidulée

½ citron

2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

1 pincée de fleur de sel

Préparation

Préparez les tentacules de poulpe (c’est-à-dire plongé 6 minutes dans de l’eau bouillante puis faire revenir dans une poêle.) Laissez refroidir. Pendant ce temps, épluchez l’oignon, émincez-le très finement. Émincez la pomme aussi finement et arrosez-la du jus du demi-citron. Coupez les tentacules en fines tranches. Ajoutez la pomme et l’oignon puis mélangez. Dressez dans un plat de service, salez et arrosez d’huile d’olive. Version plus simple : arroser le poulpe d’huile d’olive et d’un filet de jus de citron. Un peu de fleur de sel, un tour de moulin à poivre et le tour est joué !

Calamars farcis à la mozzarella

Pour 4 personnes – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 10 minutes

4 petits calamars d’environ 200 g, nettoyés (votre poissonnier s’en chargera avec plaisir !)

1 boule de mozzarella di buffala très fraîche

4 cuillerées à soupe de câpres au vinaigre

2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

4 tranches de pain de campagne

1 douzaine de tomates confites

Préparation