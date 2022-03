Poulet grillé : Une équipe de "bras cassés" pour résoudre une affaire policière

Anne Capestan est à la tête de la 4e brigade, une brigade très particulière puisqu’elle rassemble tout ce que la police judiciaire compte d’incompétents, d’alcooliques, de malchanceux…..Bref, des " bras cassés " . Et comme Anne est la reine de la méprise, c’est tout naturellement elle qui hérite des affaires dont les trois autres brigades de la région ne souhaitent pas s’occuper… Si elle veut revenir à la DRI, il va falloir que ses enquêtes aboutissent. C’est avec cette équipe qui bat de l’aile que la commandante va essayer de résoudre les affaires du moment : plusieurs cambriolages, meurtre par balle d’un bichon maltais ….

Le livre de Sophie Henaff est présenté comme un roman policier humoristique. Il a obtenu plusieurs prix littéraires : le prix Polar en séries, le prix Arsène-Lupin et le prix des lecteurs du Livre de poche en 2016.

Quant à Barbara Cabrita, on a pu l’apprécier à la télévision durant 7 saisons dans la célèbre série "R.I.S. Police scientifique" et plus récemment, comme professeure de mathématique dans la série "Sam".

Retrouvez "Poulet grillé" le samedi 9 avril à 20h55 sur La Une.