Ви напевно це зрозуміли: у Бельгії ми сортуємо сміття. Перед будинками збирають пакети чи сміттєві баки. Але враховуючи оголошену сильну спеку, збір часто починається раніше!

Тому бажано виносити сміття напередодні ввечері, а не вранці. Працівники можуть прийти, поки ви ще спите...

Скористаємося нагодою, щоб нагадати вам кілька правил, які завжди знадобляться для правильного сортування сміття. Настійно рекомендується на всій території, а в Брюсселі навіть є обов’язковим.

Як правило, сортування працює за кольором: використовуються пакети або контейнери різних кольорів. Деякі контейнери відведені для паперу та картону, в інші можна помістити металеві (банки), пластикові пляшки, алюмінієву тару. Іноді муніципалітети забезпечують спеціальні збори так званих "органічних" відходів. Нарешті є "залишкове сміття" (білі мішки у Валлонії...) для всього, що не підходить до інших кольорів (пакетів).

Попередження: якщо ви виявили на своїх пакетах або контейнерах червону етикетку, це означає, що ви помилилися при сортуванні. Робітники не забирають!