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Ukraine - Україна

Сміттєві баки та висока температура | Poubelles et fortes chaleurs

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Ви напевно це зрозуміли: у Бельгії ми сортуємо сміття. Перед будинками збирають пакети чи сміттєві баки. Але враховуючи оголошену сильну спеку, збір часто починається раніше! 

Тому бажано виносити сміття напередодні ввечері, а не вранці. Працівники можуть прийти, поки ви ще спите... 

Скористаємося нагодою, щоб нагадати вам кілька правил, які завжди знадобляться для правильного сортування сміття. Настійно рекомендується на всій території, а в Брюсселі навіть є обов’язковим. 

Як правило, сортування працює за кольором: використовуються пакети або контейнери різних кольорів. Деякі контейнери відведені для паперу та картону, в інші можна помістити металеві (банки), пластикові пляшки, алюмінієву тару. Іноді муніципалітети забезпечують спеціальні збори так званих "органічних" відходів. Нарешті є "залишкове сміття" (білі мішки у Валлонії...) для всього, що не підходить до інших кольорів (пакетів). 

Попередження: якщо ви виявили на своїх пакетах або контейнерах червону етикетку, це означає, що ви помилилися при сортуванні. Робітники не забирають! 

Уздовж доріг ви знайдете різні місця, призначені для збору певних відходів: наприклад скло (будьте обережні, щоб розділити кольорове та безбарвне скло), "бульбашки одягу" для одягу, простирадл, взуття... .Контейнерні парки або "recyparcs" також дуже корисні. Там ви знайдете великі контейнери, куди можна викинути, наприклад, деревину, громіздкі предмети, такі як матрац чи зламану коляску. Сюди також можна принести електроприлади чи лампочки, банки з фарбою чи навіть "зелені відходи", коли ви щойно покосили газон! 

Conseils pour bien gérer ses poubelles

 

Vous vous en êtes sûrement rendu compte: en Belgique, on trie ses déchets. Les sacs ou les poubelles sont ramassés devant les maisons. Mais vu les fortes chaleurs annoncées, le ramassage débute souvent plus tôt!

Il est donc conseillé de sortir ses poubelles la veille au soir et pas le matin. Les ouvriers passeront peut-être quand vous dormez encore...

Profitons-en pour vous rappeler quelques règles toujours utiles pour bien trier ses déchets. C'est fortement recommandé sur tout le territoire, et même obligatoire à Bruxelles. 

En règle générale, le tri fonctionne par couleurs: on utilise des sacs ou des poubelles de couleurs différentes. Certains contenants sont réservés aux papiers-cartons, dans d'autres on peut mettre le métal (cannettes), les bouteilles en plastique, les emballages en aluminium. Parfois des communes prévoient des collectes spéciales de déchets dit "organiques". Enfin il y a les "déchets résiduels" (sacs blancs en wallonie...) pour tout ...ce que vous ne mettez pas ailleurs.

Attention: si vous retrouvez sur vos sacs ou vos poubelles une étiquette rouge dessus, c'est que vous vous êtes trompés dans le tri. Les ouvriers ne ramassent pas! 

Le long des routes, vous trouvez différents endroits destinés à collecter certains déchets: des "bulles à verre" (attention à séparer le verre de couleurs et le verre incolore), des "bulles à vêtements" pour les habits, draps, chaussures...Les parcs à conteneurs ou "recyparcs" sont aussi très utiles. Vous y trouvez de grands containers, où jeter par exemple du bois, des objets encombrants trop volumineux comme un matelas ou une poussette cassée. C'est là aussi que l'on peut ramener des appareils électriques ou des ampoules, des pots de peinture ou encore des "déchets verts", quand on vient de tondre sa pelouse ou tailler sa haie!

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