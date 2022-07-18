Ви напевно це зрозуміли: у Бельгії ми сортуємо сміття. Перед будинками збирають пакети чи сміттєві баки. Але враховуючи оголошену сильну спеку, збір часто починається раніше!
Тому бажано виносити сміття напередодні ввечері, а не вранці. Працівники можуть прийти, поки ви ще спите...
Скористаємося нагодою, щоб нагадати вам кілька правил, які завжди знадобляться для правильного сортування сміття. Настійно рекомендується на всій території, а в Брюсселі навіть є обов’язковим.
Як правило, сортування працює за кольором: використовуються пакети або контейнери різних кольорів. Деякі контейнери відведені для паперу та картону, в інші можна помістити металеві (банки), пластикові пляшки, алюмінієву тару. Іноді муніципалітети забезпечують спеціальні збори так званих "органічних" відходів. Нарешті є "залишкове сміття" (білі мішки у Валлонії...) для всього, що не підходить до інших кольорів (пакетів).
Попередження: якщо ви виявили на своїх пакетах або контейнерах червону етикетку, це означає, що ви помилилися при сортуванні. Робітники не забирають!
Уздовж доріг ви знайдете різні місця, призначені для збору певних відходів: наприклад скло (будьте обережні, щоб розділити кольорове та безбарвне скло), "бульбашки одягу" для одягу, простирадл, взуття... .Контейнерні парки або "recyparcs" також дуже корисні. Там ви знайдете великі контейнери, куди можна викинути, наприклад, деревину, громіздкі предмети, такі як матрац чи зламану коляску. Сюди також можна принести електроприлади чи лампочки, банки з фарбою чи навіть "зелені відходи", коли ви щойно покосили газон!