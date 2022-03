Pou pou pudique ? Pas vraiment !

La légende raconte qu’elle ne toucha que 50 dollars pour cette séance. Notez juste comme ça que le site internet Limited Runs commercialise ces photos de Marilyn sous le titre "The Red Velvet Collection" et qu’elles vous coûteront entre 1250 et 3650 dollars selon la taille et l’encadrement (ou pas). Marilyn qui ne s’appelle pas Marilyn sur le calendrier mais bien Mona Monroe. Elle avait tout prévu. Sauf peut-être la sortie de ces clichés au moment où sa carrière se met réellement à décoller. En effet, depuis 1950, les rôles se suivent pour elle et on la remarque. Vue dans "Eve" aux côtés de Bette Davis, elle est épatante. Tellement épatante qu’elle signe un contrat de 7 ans avec la 20th Century Fox. Donc quand la rumeur se fait de plus en plus persistante qu’un calendrier avec Marilyn nue doit bientôt sortir, on s’affole à la Fox. Il y a du futur scandale dans l'air (et, qui sait, une carrière brisée ?) mais pas pour la star en devenir qui convoque la presse afin d’expliquer son geste et l’origine de cette séance. Oui, elle avait un loyer à payer, oui elle était pauvre et non elle ne regrette rien !