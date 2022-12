Pots-de-vin, gracieusetés et autres valises à billets… une petite histoire de la corruption

Le pot-de-vin est une expression qui remonte au XVIe siècle. Elle désigne une 'gracieuseté', comme on dit en ancien français, une gratification que l’on verse lors de la conclusion d’un contrat, une sorte de présent que l’acheteur fait au vendeur.

Rien d’illégal alors. Un simple cadeau, une forme de 'pourboire'. Car plus que tout autre objet ou produit, la boisson a servi à désigner symboliquement des versements en espèces : pots-de-vin, pourboire…

Le vin sert communément de présent, voire de rémunérations. Ainsi, à Tournai, au 13e siècle, une indemnité en vin était allouée aux hommes qui assuraient la police de la foire.

Mais rapidement, la plupart des rémunérations ont été transformées en espèces sonnantes (et, comme on le sait, le vin ne sonne pas, même si on peut trébucher si on en boit trop). Et ces rémunérations sonnantes vont quelquefois conserver le nom de 'vins'.