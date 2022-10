Potiron : les lum’rottes, une coutume en Wallonie pour fêter Halloween

On remonte le temps avec les archives de la Sonuma et plus précisément en 2001 dans un reportage du Journal télévisé qui consacrait un sujet à la fête des lum’rottes, allumoirs aux grimes. Direction le petit village de Quevaucamps à deux pas de Beloeil pour cette tradition ancestrale.

Sorcières, loups-garous et autres diables, la fête d’Halloween n’a qu’a bien se tenir. Bien avant cette tradition celtique, partie aux États-Unis revenue chez nous, il y avait la nuit des "Citrouilles" ou "lum’rottes"; des betteraves fourragères cultivées dans la région , sculptées que l’on évide. Nez, bouche,...tout est mis en valeur par une bougie placée dans le fond pour donner un effet vivant.

Regardez plutôt !