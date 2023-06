"Poterie Dubois" : la plongée captivante de Philippe Jauniaux dans l’art du potier !

La visite se termine… Au bistro ! " La Grange aux Potiers " vous accueille dans un cadre typique et chaleureux. Elle vous propose des bières spéciales et une restauration gourmande et locavore.

Notez que vous savourerez votre boisson et dégusterez votre plat dans des contenants en grès issus de la production artisanale réalisée sur place !

Infos : Poterie Dubois et https://www.facebook.com/poterie.dubois