Poté présente son nouvel EP "To Say Goodbye" : et si c’était le dernier ?

C’est sous des rythmiques électrisantes et en nous offrant une séquence d’émotions que Poté continue de faire évoluer son univers artistique brut et expansif. Le chanteur, auteur-compositeur et producteur vient tout juste de sortir To Say Goodbye, un EP de six titres qu’il a conçu comme s’il s’agissait du dernier. "Il s’agit d’un projet axé sur l’éphémère, sur la reconnaissance que rien ne dure éternellement. Donc, pour cela, je voulais écrire un projet qui me représentait, comme s’il devait être le dernier. Un projet qui ne craint pas l’honnêteté en ce qui concerne l’amour, la perte, la peur et la joie. Un projet qui n’essaie pas de se cacher derrière des couches, mais qui est authentiquement vulnérable et ouvert."

Dès le lancement du processus créatif de cet EP, il était question de dire au revoir au monde de la musique dans un ultime projet. “J’étais dans une phase où je n’avais pas confiance en moi… Je ne sais pas exactement ce que c’était mais, en gros, j’étais très anxieux à ce moment-là. Je me suis dit qu’au lieu d’annoncer dans une publication Instagram cliché que je pensais que je n’allais plus sortir de musique, il valait mieux que je le fasse de la seule manière que je maîtrise, c’est-à-dire avec de la musique et en disant les choses que j’ai envie de dire.”