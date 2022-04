Potager : une prime wallonne pour analyser la qualité du sol

Vous êtes amateur de jardinage et vous souhaitez connaître davantage la qualité de votre sol et/ou des fruits et légumes que vous cultivez ? La Wallonie vous soutient dans cette démarche en mettant à votre disposition une prime afin de financer la réalisation d’une analyse de sol et/ou d’un fruit ou légume par un laboratoire. Le point avec Virginie Hess, Raconteuse de Nature, dans "La Grande Forme".

Méfiance lorsque vous jardinez ; il se peut en effet que certains terrains soient pollués par les activités humaines, notamment par des métaux lourds qui peuvent rester dans le sol durant des centaines d’années. Selon la nature de ces métaux et leur concentration, ils peuvent avoir un impact sur la santé des personnes qui consomment des fruits et légumes potentiellement contaminés, mais également de ceux qui fréquentent le potager, qui sont exposés lors de leur activité de jardinage via des particules de terre polluées.

En cas de doute, mieux vaut donc vérifier l’état de son terrain en pratiquant une analyse de son sol, et éventuellement de fruits ou légumes. Et bonne nouvelle : la Wallonie vous soutient dans cette démarche en mettant à votre disposition une prime afin de financer la réalisation d’une analyse de sol et/ou d’un fruit ou légume par un laboratoire ! Cette prime s’adresse aux particuliers, aux collectifs citoyens et aux associations.

Coût d'une analyse de sol, de fruits ou légumes

L’analyse d’un échantillon de sol coûte entre 50€ et 120€ en fonction des paramètres mesurés et des méthodes utilisées. La Wallonie vous accorde une prime de 50€ pour l’analyse de sol et de 50€ pour l’analyse d’un fruit ou d’un légume. Cette seconde contribution est possible pour les particuliers qui ont déjà effectué une analyse de sol.

À travers ce soutien financier, la région la Wallonie souhaite inviter les jardiniers amateurs à se montrer plus attentifs au contexte dans lequel ils développent leur potager. A l’issue de cette analyse de sol, vous disposerez d’information concernant la qualité agronomique de votre sol et sa teneur potentiel en métaux lourds. Mais toutes ces analyses permettront également d’améliorer les connaissances quant à l’accumulation des métaux lourds dans certains fruits ou légumes. C’est pourquoi une liste précise les fruits et légumes dont l’analyse sera couverte par la prime.

Comment prélever l’échantillon ?

Le prélèvement de sol et de fruits ou légumes peut être réalisé par vos soins, selon un protocole simple. Des consignes vous seront communiquées après l’introduction de votre demande. Vous recevrez également les coordonnées du laboratoire de votre province auprès duquel vous devrez aller déposer ou envoyer les échantillons pour analyses. Le délai pour obtenir les résultats d’analyse sera d’environ 6 semaines.