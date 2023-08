Potabilisation de l’eau de mer : solution douce ou note trop salée ?

Si les consommateurs n’ont pas vu de changement sur leur relevé d’eau, c’est grâce aux communes qui ont la responsabilité d’aplanir cette facture pour les usagers.

Car l'investissement financier dans cette usine n’est pas négligeable : 16 millions d’euros. Une usine comme celle d’Ostende coûte cher "à la fois à cause des frais liés à la construction et l’exploitation mais également à cause de sa consommation d’énergie", explique Wim Jacobs.

L’eau salée consomme environ quatre fois plus d’électricité que l’eau douce.

Johan Verbauwhede, DG d’Aquaduin

À 15 kilomètres de là, à Nieuport, un projet de dessalement de l’eau de mer est en cours, pour une ouverture d’usine prévue pour 2026. On y teste les meilleures solutions pour dessaler trois types d’eau qu’on retrouve ici : douce, saumâtre et salée. Le directeur général d’Aquaduin, Johan Verbauwhede, est formel : "l’eau salée ça consomme environ quatre fois plus d’électricité que l’eau douce donc on ne veut traiter l’eau salée que quand c’est vraiment nécessaire".

Plus au sud, à Knokke, la compagnie des eaux AGSO Knokke-Heist en consortium avec Veolia et l’entreprise Hego-GTC planchent aussi sur un projet de dessalement de l’eau de mer. Le coût est ici aussi l’un des principaux freins. "C’est une technologie assez coûteuse et gourmande en énergie", reconnaît Johan Cabooter, responsable des activités liées à l’eau chez Knokke-Heist. Selon De Tijd, Johan Cabooter estime l’investissement à 3 ou 4 millions d’euros, dont la moitié pour la technologie des membranes, qui doivent être remplacées tous les six ans.

À Ostende, Nieuport, Knokke ou ailleurs, ce processus a donc un coût... pour le moins "salé".