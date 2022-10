Pot’Ingé : un potager communautaire à l’Université de Liège

En juin 2019, récemment diplômés et prêts à se lancer corps et âme dans leur thèse, sept doctorants de la Faculté des Sciences Appliquées de l’Université de Liège ont décidé d’agir pour un monde meilleur. "C’était une période charnière. La majorité d’entre nous quittait le cocon familial, et donc était amenée à faire ses propres choix quant à un mode de vie plus durable", confie Sophie Bekisz, membre du Pot’Ingé. Soucieux de leur avenir et de celui de notre planète, ils se documentent sur la transition alimentaire et écologique, et ensemble se mettent à rêver d’un potager communautaire sur le site de l’ULiège. "Vivant dans le centre-ville, on n’avait pas suffisamment d’espace pour mettre en place un potager. Mais, depuis les fenêtres de nos bureaux, on pouvait apercevoir une parcelle inoccupée appartenant à l’Université. On passait devant tous les jours et on se disait que c’était trop bête de la laisser ainsi." Rapidement, l’Université décide de soutenir leur initiative et leur permet d’utiliser un bout de terrain.