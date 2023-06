Pot-de-vin de 5000 euros pour l’agent immobilier. Pratique interdite, et pourtant courante !

Vous voulez obtenir la maison de vos rêves à un bon prix ? Nous avons eu vent d’une pratique étonnante : pour obtenir un meilleur prix, certains clients n’hésitent pas à soudoyer leur agent immobilier. Cinq mille euros dans une enveloppe et celui-ci bloque toutes les offres au profit de la vôtre. " Une pratique évidemment illégale ", nous signale Steven Lee, porte-parole de l’IPI, l’institut qui réglemente la profession. L’agent immobilier risque la radiation pure et simple. Mais on reconnaît aussi qu’ " aucun cas n’a été signalé car le procédé est discret ".