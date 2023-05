Posturologie : une approche complémentaire pour améliorer la prise en charge des troubles "DYS"

La proprioception, ce sens souvent méconnu, est essentielle pour nous situer dans l’espace et contrôler nos membres sans avoir à les observer directement. Imaginez-la comme un miroir interne de notre corps, qui nous permet de percevoir et de ressentir notre position, nos mouvements et notre équilibre.

Elle joue également un rôle crucial dans la localisation des informations visuelles et auditives, ce qui permet de détecter rapidement les signes de danger et garantir notre survie. Elle contribue ainsi de manière significative à la façon dont notre cerveau traite et utilise ces informations sensorielles.

Lorsque la proprioception fournit des informations erronées, cela peut entraîner un ensemble de symptômes cliniques regroupés sous le nom de "dysproprioception", qui est un syndrome de dysfonctionnement du système tonique postural.