Post Malone se souviendra de sa première rencontre avec Ozzy Osbourne

Une nouvelle bande-annonce du prochain documentaire " Post Malone : Runaway " voit Malone se promener backstage lors de son concert du 21 novembre 2019. Où il croise un certain Ozzy…

Malone se souvient forcément de tout : " J’étais très nerveux à l’idée de le rencontrer, mais encore plus à l’idée de monter sur scène avec lui. Que dire à Ozzy Osbourne, en fait ? "

Ozzy surprendra donc les fans de Malone en apparaissant sur un trône lors du concert de ce dernier. Ensemble, ils interpréteront le single " Take What You Want ", originellement interprété par Ozzy et Travis Scott lors de sa sortie en 2019.

Quelque temps plus tard, lors des 2019 American Music Awards, Scott rejoindra le duo sur scène pour interpréter la chanson à trois voix.