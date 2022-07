Possible visite de Nancy Pelosi à Taïwan, les Etats-Unis devront en "assumer les conséquences" avertit Pékin

La Chine a averti mercredi que les Etats-Unis porteront la responsabilité d’une visite potentielle à Taïwan de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi et devront en assumer "toutes les conséquences".

Pékin s’oppose à tout contact officiel entre Taïwan et d’autres pays, estimant que ce territoire insulaire de 24 millions d’habitants est une de ses provinces historiques, même si elle ne la contrôle pas.

Nancy Pelosi, cheffe de la Chambre des représentants et à ce titre l’un des plus hauts personnages de l’Etat américain, a refusé de dire jeudi dernier à des journalistes si elle effectuerait ce voyage, prévu en août selon certains médias. Elle serait la personnalité américaine de plus haut rang institutionnel à se rendre à Taïwan depuis des décennies.