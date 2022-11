Possession record pour l’Espagne, Gavi titille Pelé, le Costa Rica historiquement inactif : les stats après Espagne – Costa Rica

L’Espagne a fait forte impression pour son entrée en lice en Coupe du monde ce mercredi en refilant un 7-0 détonant au malheureux Costa Rica. Un score historique pour les deux nations. Il s’agit en effet de la plus large victoire de l’Espagne dans son histoire en Coupe du monde ainsi que du plus lourd revers pour le Costa Rica. Le record de la victoire la plus large au Mondial (Hongrie – El Salvador 10-1 en 1982) reste quant à lui intacte.

Pour construire cette performance, la Roja a littéralement confisqué le ballon à l’adversaire. Les joueurs de Luis Enrique ont en effet enregistré 81,8% de possession de balle, un record dans une rencontre de Coupe du monde depuis qu’Opta analyse la compétition (1966). En réussissant 976 passes, les Ibères ont également abattu le record de passes réussies dans la compétition.

A contrario, le Costa Rica a livré une prestation très pauvre offensivement. Les Centraméricains n’ont pas tenté la moindre frappe. C’est la 2e fois qu’une équipe ne tente aucun tir dans un match de la Coupe du Monde depuis 1966, après… le Costa Rica contre le Brésil en 1990. A titre indicatif, on signalera que les coéquipiers de Keylor Navas n’ont touché que quatre fois le ballon dans le rectangle adverse.

Cette rencontre est historique également pour la pépite du FC Barcelone Gavi, auteur de son premier but en Coupe du monde à 18 ans et 110 jours. Seuls deux joueurs étaient plus jeunes lorsqu’ils ont inscrit leur premier but en Coupe du monde : le 'Roi' Pelé à 17 ans et 239 jours (1958) et le Mexicain Manuel Rosas à 18 ans et 93 jours (1930).

Dani Olmo s’est quant à lui distingué en inscrivant le 100e but de l’Espagne à la Coupe du monde, faisant de la Roja (désormais à 106) la 6e équipe à atteindre ce total au Mondial après le Brésil (229), l’Allemagne (227), l’Argentine (138), l’Italie (128) et la France (124).