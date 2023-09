Positivité toxique : peut-on souffrir de la pression à être heureux ?

Si les pays nordiques conservent une meilleure moyenne de gens heureux, il semblerait que pour ceux qui ne le sont pas, cette norme sociale soit particulièrement dure à vivre. Les chercheurs Brock Bastian de l’Université de Melbourne et Egon Dejonckheere de l’Université de Louvain ont interrogé près de 7500 personnes de 40 pays, "sur leur bien-être émotionnel et leur satisfaction à l’égard de la vie (bien-être cognitif) et leurs troubles de l’humeur (bien-être clinique)". Leur constat est sans appel : "Dans le monde entier, les personnes qui déclarent ressentir une pression les incitant à être heureuses et à éviter la tristesse ont tendance à présenter des déficits en matière de santé mentale. En d’autres termes, ils sont moins satisfaits de leur vie, ressentent plus d’émotions négatives, moins d’émotions positives et des niveaux plus élevés de dépression, d’anxiété et de stress."

Pour Camille Lamouille, formatrice et coach certifiée en psychologie positive la positivité toxique émerge de la croyance selon laquelle il faudrait toujours voir le positif, et s’illustre particulièrement par des phrases entendues au quotidien : "Tu as tout pour être heureux", "Tu vas t’en remettre", "Il y a plus grave dans la vie". Ce type d’injonction au bonheur ou en tout cas à la relativisation aurait des effets délétères sur la santé mentale : "Le risque est de nier son émotion. Quand elle vient taper à la porte, si vous mettez de la musique pour ne pas l’entendre, elle va taper de plus en plus fort, quitte à casser la porte. En d’autres mots, l’émotion niée va s’amplifier."

Petite tristesse devient alors grand chagrin, et petite colère peut se transformer en rage dévastatrice. Un seuil que peu de personnes souhaitent atteindre. Si se concentrer sur le positif comporte bien des avantages, ce ne doit pas être l’unique émotion recherchée. Selon l’étude, les pays où la norme attendue est d’être heureux, exacerbent les effets douloureux pour ceux qui n’y parviennent pas. Ce degré de pression est renforcé par les réseaux sociaux et la manière dont on présente notre vie, estime la coach : "Les réseaux sociaux où on a tendance à montrer que les côtés joyeux et plaisants de l’existence renforcent la culpabilité et la honte de ne pas aller bien." Pour elle, il y a bien une injonction à être fort : "Parfois on n’exprime pas nos émotions car on n’est pas dans un environnement de sécurité émotionnelle qui le permet."

Face à la pression, les individus se sentent moins à l’aise pour se confier. Les chercheurs en psychologie suggèrent alors d’évaluer différemment le bien-être des habitants d’un pays : "Il est peut-être temps de classer les pays non seulement en fonction de leur degré de bonheur, mais aussi leur degré de protection et d’ouverture d’esprit à l’ensemble des expériences humaines."

Pourtant, en général, la positivité toxique est guidée des meilleures intentions : "Il y a aussi une intention louable, on veut aider l’autre. Souvent, on n’est pas confortable avec la tristesse et on voudrait retourner rapidement à une émotion plus neutre, mais du coup on n’est pas vraiment dans une écoute empathique. Le mieux face à quelqu’un de triste ou en colère c’est encore de se connecter à lui, de tenter de comprendre son besoin pour pouvoir y répondre. Parfois on a juste besoin d’être écouté."