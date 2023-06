Positive à un contrôle anti-dopage, Shari Bossuyt crie son innocence : "Nous ne sommes pas des tricheurs"

Dimanche matin, on a appris que la coureuse cycliste de 22 ans avait été contrôlée positive au métabolite létrozole en mars, après sa victoire lors de la troisième étape du Tour de Normandie. C'est ce même médicament qui est à l'origine de la suspension de deux ans (jusqu'en février 2024) infligée au coureur de cyclo-cross Toon Aerts contrôlé positif le 19 janvier 2022.

Toon Aerts, qui avait déjà exprimé son soutien à Shari Bossuyt, était présent à la conférence de presse au palais des sports de Zwevegem. La gorge nouée, Shari Bossuyt a raconté la "situation irréelle" dans laquelle elle s'est retrouvée. "Je n'ai jamais été en contact avec le létrozole et je ne l'ai jamais utilisé consciemment. Je n'avais jamais entendu parler de ce produit. Tout indique qu'il s'agit d'une contamination, on pense à la viande ou au lait. J'espère clarifier très vite et prouver que nous ne sommes pas des tricheurs."