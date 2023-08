Positif au tramadol et disqualifié du Giro, Alex Baudin va faire appel de la décision au TAS

Disqualifié du Giro après un test positif au tramadol sur la 17e étape, Alex Baudin va faire appel de la décision au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le coureur de chez AG2R-Citroën l’a annoncé sur ses réseaux.

Le cycliste professionnel y a justifié son choix. "Depuis mon plus jeune âge, j’ai pratiqué ce sport que j’aime tant avec éthique et respect. Je vais faire appel de cette décision devant le TAS car ce contrôle remet en cause mon intégrité sportive."

Mis en réserve à titre conservatoire par son équipe ce mardi, le Français avait pu disputer la Clasica San Sebastian samedi. En effet, l’utilisation du tramadol est une violation des règles médicales de l’UCI, mais pas des règles antidopage. L’analgésique figure sur la liste noire de l’UCI depuis 2019, mais ne sera interdit par l’Agence mondiale antidopage (AMA) qu’à partir du 1er janvier 2024. De plus, c’était la première infraction du coureur de 22 ans.