Positif au covid et annoncé partant dans un premier temps, Bystrøm quitte finalement le Giro

Sven Erik Bystrøm, positif au covid, ne prendra finalement pas le départ de la 10e étape du Giro. Si dans un premier temps, sa formation Intermaché – Circus – Wanty avait indiqué que le Norvégien allait poursuivre le Tour d’Italie car il ne ressentait aucun symptôme, et que l’UCI autorisait les asymptomatiques a continué la course, la formation belge a finalement rétropédalé ce mardi et Bystrøm quitte le Giro.

"Bystrøm a commencé à développer des symptômes dans la nuit de lundi à mardi. Par mesure de précaution, et avec la volonté de préserver sa santé, Sven Erik Bystrøm rentrera à son domicile pour se reposer", a indiqué ce lundi la formation belge dans un communiqué.

A la peine depuis plusieurs jours, il avait pourtant expliqué lundi à Eurosport être positif pour la suite : "Je me sens mieux et j’espère que le pire est passé. Les derniers jours ont été fatigants, c’était vraiment une question de survie".

Samuël Grulois, notre envoyé spécial sur place, précise que la pression médiatique autour d’Intermarché-Circus-Wanty se faisait forte, les autres coureurs positifs au covid (Evenepoel, Ganna, Uran, etc) étant tous rentrés chez eux et pourrait donc également entrer en compte dans la décision de l’équipe.

Intermarché-Circus-Wanty perd également un deuxième élément puisque l’Estonien Rein Taaramäe quitte également les routes italiennes, "malade et souffrant de troubles gastriques", indique la formation belge dans son communiqué. Il a par ailleurs été testé négatif au covid.