Posez vos questions aux acteurs et actrices de la série "Baraki"

Vous êtes fan de la série Baraki ? Vous adorez les acteurs et actrices, et vous avez envie de le leur dire ? Mieux, vous avez envie de leur poser une question ? Envoyez-nous vos questions et réactions en vidéo ou par écrit. Le casting répondra à un max de messages dans une vidéo publiée très bientôt sur les réseaux sociaux de Tipik à l’occasion de la diffusion de la saison 2 dès la rentrée ...

Comment faire pour poser sa question ?

Utilisez le formulaire ci-dessous pour nous envoyer vos réactions et vos questions sur la série. Pour les vidéos, voici quelques conseils à suivre :

format vertical (format story)

maximum 1 minute

bien indiquer que vous accepter d'apparaître dans une vidéo destinée aux réseaux sociaux de la RTBF

si votre message s'adresse à un acteur ou une actrice en particulier, précisez-le

Alors que la première saison de Baraki a été un très beau succès sur Tipik et Auvio, la deuxième saison sera diffusée à la rentrée. Mais que racontera-t-elle ?