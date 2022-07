Posez avec votre animal de compagnie pour une expo de la Ville de Bruxelles

La Ville de Bruxelles cherche des habitants pour participer à une exposition de photo avec leur animal de compagnie.

Comme on peut le lire sur l’annonce Facebook de la Ville de Bruxelles : "Vous avez un adorable chat ? Un magnifique chien ? Ou un lapin trop mignon ? La Ville de Bruxelles est à la recherche de citoyens pour se faire prendre en photo avec leur animal de compagnie. Les clichés seront réalisés au mois d’août et les photos seront exposées dans un parc de la Ville à l’occasion du Week-end du Bien-être animal, fin septembre, début octobre. Intéressé. e ? Envoyez un mail à bienetreanimal@brucity.be"

En cette période estivale, nombreux sont les propriétaires d’animaux à abandonner leur compagnon devenu trop encombrant au moment de partir en vacances… Montrez que vous aimez votre animal plus qu’un jouet et soutenez les initiatives pour leur bien-être. Et puis, ça vous fera une jolie photo souvenir !