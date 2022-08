Poser ses congés avec le nouveau calendrier scolaire : à quoi avez-vous droit actuellement ?

Les grandes vacances ne sont pas encore finies mais il est déjà presque temps de penser aux prochains congés. D’autant plus que cette année, la rentrée tombe un peu plus tôt avec le nouveau calendrier scolaire et les vacances d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) seront plus longues. Celles de printemps (Pâques) tomberont aussi un peu plus tard. Bref, de quoi anticiper pour poser ses congés.

C’est d’ailleurs une des préoccupations des parents par rapport à ce nouveau calendrier scolaire : auront-ils assez de jours de congé pour couvrir ceux des enfants ? Si en théorie, les vacances d’été étant raccourcies, il y a un effet de vase communicant, en pratique, ce n’est pas toujours aussi simple. Certains parents qui travaillent dans le secteur culturel ou dans la construction par exemple, n’ont pas toujours le choix de poser leurs congés en dehors des vacances d’été.

Le gouvernement fédéral a initialement prévu de réfléchir à une réforme des différents types de congé jugés illisibles par certains acteurs associatifs et sociaux. L’accord de gouvernement prévoit ainsi "une consultation avec les partenaires sociaux sur la simplification, l’harmonisation et l’optimisation des différents systèmes de congés, en accordant une attention particulière aux motifs de congé liés aux soins et à la conciliation de la vie professionnelle et familiale." Mais ce n’est pas encore fait.