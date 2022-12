Portugal : une secrétaire d’Etat démissionne suite à une polémique sur son indemnité de départ de TAP

La secrétaire d’Etat au Trésor du Portugal, Alexandra Reis, au cœur d’une polémique sur son indemnité de départ de la direction de la compagnie aérienne publique TAP, a démissionné à la demande du ministre des Finances, a annoncé le gouvernement dans la nuit de mardi à mercredi.

La polémique n’avait cessé d’enfler ces derniers jours après les révélations du quotidien Correio da Manha sur l’indemnité de départ d’un demi-million d’euros touchée par Alexandra Reis après avoir quitté en février le conseil d’administration de TAP Air Portugal. Quelques mois plus tard, elle avait été nommée à la tête d’une entreprise publique avant de rejoindre début décembre le gouvernement. Les partis de l’opposition de droite et de gauche avaient réclamé une clarification sur les conditions de son départ de TAP, compagnie qui fait l’objet d’une restructuration avec des réductions d’effectifs et des baisses de salaires pour de nombreux employés.

Le groupe aérien portugais a été totalement renationalisé dans l’urgence en 2020.