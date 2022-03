Portugal : les résultats complets des élections ouvrent la voie à un nouveau gouvernement

Les libéraux, entrés au Parlement en 2019 avec un seul député, disposent désormais de huit élus, et devancent les deux formations de la gauche radicale. Anciens alliés du gouvernement, le Bloc de gauche et la coalition communistes-verts ont obtenu respectivement cinq et six députés.

Plus petite équipe gouvernementale

Le cabinet d'Antonio Costa, qui doit soumettre mercredi soir la liste de son gouvernement au président Marcelo Rebelo de Sousa, a déjà indiqué que la nouvelle équipe gouvernementale comprendrait "17 ministres et 38 secrétariats d'Etat", "soit 20% de moins que le précédent exécutif".

Les ministères avec des responsabilités directes dans l'exécution du plan de 16 milliards d'euros alloués au Portugal dans le cadre du plan de relance post-Covid de l'Union européenne, "seront rassemblés dans un même lieu" jusqu'à la fin de l'année.

L'objectif est d'optimiser leur fonctionnement, a expliqué le cabinet de Antonio Costa dans un communiqué.