Portugal : les médecins en grève pendant 48 heures pour de meilleurs salaires

Les médecins du système public de santé portugais ont entamé mercredi deux jours de grève à l’appel de leurs principaux syndicats afin de réclamer des hausses salariales et un système de promotions plus favorable.

"Nous exigeons d’être respectés" et que le gouvernement du socialiste Antonio Costa "fasse tout son possible pour que les médecins restent dans le Service national de santé", a déclaré la présidente de la Fédération nationale des médecins, Joana Bordalo Sa, lors d’une conférence de presse en face de l’hôpital Sao Joao, à Porto (nord). Les représentants des médecins entendent ainsi faire pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations en cours sur leur rémunération et leur carrière. Ils réclament également des mesures pour "sauver" le service public de santé, qui souffre d’un manque d’effectifs alors que de nombreux médecins choisissent de travailler dans des hôpitaux et cliniques privés. Leur mouvement social intervient dans un contexte politique déjà marqué par une forte mobilisation d’autres catégories de fonctionnaires, comme les enseignants ou les cheminots.