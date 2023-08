Portugal : le pape François s’envole pour les JMJ de Lisbonne, un million de jeunes attendus

Au total, les organisateurs attendent un million de pèlerins de plus de 200 pays pour cette semaine de rendez-vous festifs, culturels et spirituels qui s’est ouverte mardi par une messe au sommet d’une colline surplombant le centre-ville et l’estuaire du Tage.

Ces derniers jours, la capitale portugaise a été investie par des groupes de pèlerins munis de drapeaux du monde entier, tandis que banderoles et affiches avec le logo jaune, vert et rouge de l’événement parent les rues.

Quelque 16.000 membres des forces de l’ordre et des services médicaux sont déployés pour l’occasion, et plusieurs routes et stations de métro seront fermées, un défi pour cette ville de 550.000 habitants qui accueille déjà de nombreux touristes en cette période estivale.

A moins de deux mois de l’ouverture d’un rassemblement mondial à Rome destiné à se pencher sur l’avenir de l’Eglise, cet évènement fait aussi office de baromètre sur la position des jeunes catholiques vis-à-vis de l’accueil des LGBT +, du mariage des prêtres ou de la place des femmes. Autant de sujets sur lesquels François a progressivement esquissé des réformes en 10 ans de pontificat.