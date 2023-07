Portugal : interdiction des enceintes connectées sur les plages, au risque d’amendes jusqu’à 36.000 euros

Les autorités portugaises ont décidé de limiter l’usage d’enceinte connectée pour éviter les nuisances sonores.

C’est un petit appareil qui est devenu un indispensable dans les bagages des vacanciers, appartenant surtout à la jeune génération : l’enceinte Bluetooth. Ultra-pratique pour mettre l’ambiance où que l’on soit, leur usage s’est largement répandu, y compris sur les plages. Un phénomène en progression qu’ont repéré les autorités portugaises. Car ces petits appareils que l’on connecte en deux temps trois mouvements à Spotify ou n’importe quel autre service de streaming musical font l’objet d’une nouvelle réglementation au pays du fado, en raison des nuisances sonores qu’elles génèrent.

La presse britannique en fait largement l’écho. En moyenne, plus de 2,5 millions de ressortissants du royaume passent leurs vacances entre Porto et l’Algarve. L’Evening Standard rapporte ainsi que l’Autorité maritime nationale portugaise a publié un avis relatif à la puissance sonore de ces engins connectés. Si le volume est jugé trop fort par les autres baigneurs, les contrevenants encourent une amende de 200 euros. Et mieux vaut ne pas récidiver car la loi portugaise prévoit une sanction encore plus coûteuse, jusqu’à 4000 euros. Pire, les vacanciers en groupe qui poussent excessivement le son pourraient devoir payer jusqu’à 36.000 euros. Pour mettre en application cet avis, les autorités portugaises comptent sur les touristes et les habitants qui doivent signaler les nuisances afin d’intervenir.

"Nous avons vu ce problème augmenter ces dernières années et nous augmentons notre vigilance pour le combattre", a confié un porte-parole de l’Autorité maritime nationale à l’Evening Standard. Et ce n’est pas près de s’arrêter puisqu’une étude de marché du cabinet Mordor Intelligence souligne le boom des ventes des enceintes sans fil et Bluetooth. Entre 2021 et 2026, on estime que les ventes vont progresser chaque année de 18,1%. Le succès de ces appareils tient, entre autres, à leur prix abordable, en comparaison par exemple à une enceinte fonctionnant en wifi.