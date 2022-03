Portugal : frappée par une série de secousses sismiques, une île des Açores en alerte

Le Portugal "met à disposition tous les moyens de la République qui seraient nécessaires", a assuré Antonio Costa sur son compte Twitter.

Avec près de 54 km de longueur et 8 km de largeur, Sao Jorge forme une longue cordillère volcanique qui culmine à plus de 1.000 mètres. Elle fait partie, avec les îles de Pico et de Faial, du triangle central de l'archipel.

Le dernier séisme important aux Açores remonte au 1er janvier 1980. De magnitude 6,9, il avait fait 61 morts ainsi que quelque 300 blessés, et détruit des milliers de maisons dans l'archipel.