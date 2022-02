Portraits et secrets de carillonneurs et carillonneuses belges

Nos régions sont rythmées par les mélodies du carillon, le plus gros instrument du monde. Carillonneuses et carillonneurs jouent de leur passion dans nos villes et nos campagnes. Ils sont de plus en plus nombreux et pourtant, on ne connaît pas grand-chose de leur profession. Portraits de celles et ceux qui réalisent un métier rare, atypique et surtout méconnu.