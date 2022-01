Portraits de sportives belges qui nous inspirent

Cela fait plus de 10 ans qu’Anna Van Bellinghen soulève des tonnes de fonte. Et la Bruxelloise de 87 kilos collectionne les titres, les coupes et les médailles. Si elle a découvert l’haltérophilie sur le tard, la championne belge y a toutefois trouvé sa voie. Un sport qu'elle considère comme un vrai moyen d’épanouissement, et comme une véritable passion. Anna a d’ailleurs ouvert son propre club d’haltérophilie. Une petite salle dans laquelle elle s’entraîne au quotidien, seule ou en compagnie d’autres haltérophiles, et où elle enfile régulièrement sa casquette de coach.