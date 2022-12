Portraits de deux artistes drags, des coulisses à la scène

Une lente transformation, mais une étape indispensable, où il faut prendre son temps, car la transformation n'est pas que physique :

"Si on me proposait de pouvoir être maquillé en 30 secondes," explique Renaud, "ça ne me plairait pas du tout, parce que c'est deux heures de processus aussi pour rentrer dans le personnage et effacer mon moi civil et quotidien…"