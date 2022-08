Portraits croisés : d'instituteur à directeur d'école… et vice-versa!

Paul le constate donc également. En quelques années, le métier de directeur d'école est devenu compliqué, parfois jusqu'à l'absurde :

"En 10 ans, le métier de directeur s’est complexifié. Moi j’était directeur depuis 10 ans et avant cela, les choses se complexifiaient déjà aussi. En fait, il y a beaucoup plus d’administratif, beaucoup plus de travail sur ordinateur, d’encodage de données, etc."

Dans le fondamental, du côté de la motivation de l'équipe enseignante, il y a selon lui, aussi, des fondamentaux :

"La plupart, si pas tous les directeurs, sont, à la base, enseignants. Et on devient enseignant pour être pédagogue, et pour donner cours et apporter des choses aux enfants. Et quand on est directeur, on apporte aussi des choses aux enfants, mais de manière indirecte via l’organisation, l’équipe. Mais le relationnel et le pédagogique il n’y en a quasi plus. En tous cas très peu de relationnel et pratiquement plus de pédagogique. Je le regrette. C’est le vrai problème."

Une "re-reconversion", donc, tout à fait pensée et assumée. Au point qu'il s'est déjà trouvé un nouveau surnom : "Papy Volant"...