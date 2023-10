Portrait – Valentine Mathy, la routine d’une marathonienne : "Je ne me verrais plus vivre sans la course à pied"

"Je ne me verrais plus vivre sans la course à pied". Valentine Mathy est, sans aucun doute, une véritable passionnée de son sport. Et à 29 ans, la Namuroise s’est lancé un défi de taille : disputer les championnats de Belgique de marathon, à Eindhoven, le 8 octobre prochain. L’occasion pour la sportive de nous ouvrir ses portes pour évoquer sa passion, qui rythme son quotidien.

Une chose est sûre, Valentine ne ménage pas ses efforts. "Je cours 20 kilomètres par jour et j’ai entre douze à quatorze entraînements par semaine. J’ai la chance d’avoir un travail qui me permet de courir sur le temps de midi et quand je rentre le soir, je m’entraîne à nouveau".

Celle qui s’est récemment imposée sur le six et onze kilomètres du Jogging de la Ville de Namur rêve de boucler le marathon en moins de trois heures, même si elle reste sereine. "Ce sera la première fois que je fais les championnats de Belgique, j’y vais sans pression".

Avant d’évoquer ce qui procure du plaisir lors d’une course aussi éprouvante. "Ce sont les personnes qui nous encouragent durant tout le parcours qui font qu’on se motive. Mais aussi les images que l’on a de ses entraînements. Et enfin, le fait que l’on visualise notre arrivée. C’est incroyable comme sensations ! Mais ce que j’espère surtout, c’est de sentir que mes jambes vont bien et d’avoir les larmes aux yeux en me disant que si je tiens cette cadence-là, je vais atteindre l’objectif que je me suis fixé. Il n’y a pas plus beau cadeau".

Enfin, Valentine revient sur sa devise "merci la vie", qu’elle ajoute à chacune de ses publications sur Instagram. "Quand tout va bien, ce n’est pas simplement normal, c’est une chance. Donc je remercie la vie pour tout ce que j’ai déjà accompli et ce que j’espère encore accomplir".