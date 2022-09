Portrait : "Sean Connery vs James Bond"

Sean Connery a-t-il créé James Bond ou est-ce plutôt l’inverse ? En tout cas, une chose est sûre : avec l’arrivée sur les écrans de cet agent secret macho dans les années 60, Sean Connery est devenu l’acteur le plus célèbre au monde ! Mais avec une telle médiatisation et une telle adulation, il a été compliqué pour l’acteur de se distancier de ce personnage pour jouer d’autres rôles.

Le personnage est d’abord né dans les romans de Ian Fleming dans les années 50 et s’est inscrit dans le contexte morose et chaotique de l’époque d’après-guerre. Sur fond de révolution culturelle dans le nord de l’Angleterre, en octobre 1962, sort le tout premier James Bond, James Bond contre Dr. No, en même temps que les Beatles cartonnent avec Love me do. Sean Connery est là au bon moment car parallèlement à la révolution culturelle, on assiste aussi à une libération sexuelle, et bien sûr, la sexualité tient une place importante dans l’univers des James Bond. Mais la sexualité de l’agent secret dans la saga revêt aussi un caractère violent envers les femmes qu’il séduit, et est vu comme presque normal à l’époque. Connery est aussi très convaincant lorsqu’il se bat, même s’il prétend que ce n’est qu’un rôle. On verra plus tard qu’il basculera dans une violence brute, une rage qu’il a développée dans sa vie privée et qui le mènera pendant des années en thérapie.