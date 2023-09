Portrait : "Robert De Niro, l’arme du silence"

Robert de Niro a joué des rôles de criminels, de mafieux, de gangsters et de personnages bordelines avec une telle intensité qu’il est devenu l’un des antihéros préférés du public. La Trois vous propose le portrait de cette star majeure du cinéma qui vient de fêter ses 80 ans.

En revenant sur ses films cultes documentés par des extraits et des archives de ses rares interviews, en nous montrant ses méthodes de travail, on comprend comment l’acteur est parvenu à incarner si justement ses personnages. Son engagement est à chaque fois total et passe par des transformations physiques bluffantes. Il est la définition même de l’acteur qui sait littéralement "se mettre dans la peau de son personnage".

Dans Le Parrain II, il reproduit impeccablement la gestuelle de Marlon Brando et reçoit l’Oscar du meilleur second rôle. Pour Taxi Driver, il passe sa licence de chauffeur de taxi en sillonnant les quartiers dangereux de New-York la nuit. Et sa réplique improvisée de "Are you talking to me ?" est devenue ultraculte ! Pour Raging Bull, il s’entraîne carrément avec le boxeur Jake La Motta pour acquérir ses gestes de professionnel et prend 30 kilos en 4 mois ! Ce rôle lui vaudra l’Oscar du meilleur acteur.

"Il mérite sa réputation. C’est le plus grand acteur de sa génération. Après avoir monté le film [Jackie Brown] , après avoir regardé chaque image, je pense qu’il est le meilleur acteur au monde." Quentin Tarantino.