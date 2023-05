Portrait: "Peter Falk versus Columbo"

"Le manteau et moi sommes encore nominés"

L'acteur et producteur Peter Falk (1927-2011) est né dans une famille juive du Bronx, à New York. A 3 ans, on lui détecte une tumeur maligne dans l'oeil droit, il portera un oeil de verre. Après des études de sciences politiques, il voyage, se cherche un peu puis, à l'âge de 29 ans, il décide de se lancer dans le cinéma, ce qui prouve une mentalité forte et une vraie résilience par rapport à son handicap oculaire. Très vite sa carrière va démarrer.

Il remporte un Oscar pour Crime, société anonyme de Stuart Rosenberg en 1960, dans la catégorie 'meilleur acteur de second rôle'. Dans ce film, il porte déjà un imperméable. Il gardera le même trench dans le film suivant, Milliardaire pour un jour de Frank Capra, en 1961, pour lequel il sera à nouveau nominé au oscars. "Le manteau et moi sommes encore nominés", dira-t-il. L'imper devient sa signature! Peter Falk a rencontré John Cassavetes pour le tournage d'Husbands et il fera aussi deux films avec Wim Wenders.

C'est en 1968 que sa vie va basculer avec le début de la série Columbo. Le premier pilote est tourné, un film d'1h15 avec des moyens techniques importants. C'est un tel succès qu'un deuxième film est rapidement tourné et qu'on pense à en faire une série. Et on le sait peu, mais avant que Steven Spielberg ne devienne le monstre du cinéma qu'on connaît, il avait débuté à la télévision en réalisant notamment ce second pilote, vrai premier épisode de Columbo, intitulé Le Livre Témoin en 1971!

