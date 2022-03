Portrait of a Lady, une histoire de la représentation des femmes à la Fondation Boghossian

L'étalon talon

Louma Salomé a flashé sur la chaussure à talons, indémodable accessoire d'une féminité chic et érotisée... qui fait mal aux pieds. Deux belles pièces viennent tordre l'injonction: les talons poids lourd en bronze poli de Sylvie Fleury, impossibles à porter et qui disent bien le marqueur de classe et l'humour piquant de Hans-Peter Feldmann qui recouvre les chaussures de punaises.

Regardez c'est bien, tester c'est mieux

Des talons encore, mais à porter cette fois en déambulant dans l'exposition. Hommes et femmes sont conviés à participer à A Mile in my Shoes une installation participative proposée par l'Empathy Museum. L'expression "A Mile in my Shoes" est une métaphore signifiant voir le monde à travers les yeux d'un autre pour le comprendre. L'Empaty Musueum prend l'expression à la lettre et nous invite à choisir une paire de chaussures appartenant à une personne qui nous raconte son histoire via un casque audio. Nous voilà seul.e avec la personne sous le regard des autres. Qu'est-ce qu'être un enfant de Téhéran, une travailleuse du sexe ou un ancien prisonnier ? Une expérience intime d'empathie étrangement puissante. Les stilettos voisinent avec les combat shoes, y en a pour tous les goûts.