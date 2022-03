Portrait of a Lady, la représentation de la femme, à la Villa Empain

Quatre-vingt-cinq œuvres d’artistes majeurs éclairent les regards pluriels portés sur la femme. Les images de James Ensor, Pablo Picasso, Balthus, Hubert Gauthier, Berthe Morisot, Rosemarie Trockel, Cindy Sherman et Joanna Vasconcelos, entre autres, illustrent cinq thématiques qui canalisent la lecture. L’origine avec les premières représentations, les femmes dans un intérieur, la nudité, les portraits et la question du genre.