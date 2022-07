" Portrait of a Lady" à la Villa Empain ( < 4/09)

La Fondation Boghossian présente jusqu’au 4 septembre Portrait of a Lady, une exposition qui questionne la place des femmes dans l’art. De la préhistoire à l’époque contemporaine, Portrait of a Lady réunit quatre-vingt-cinq œuvres d’artistes majeurs autour de ce motif récurrent et de ses variations.

Au fil des salles de la Villa Empain, l’exposition invite le public à explorer les sentiments et les représentations universelles qu’inspire le portrait féminin, omniprésent dans l’histoire de l’art. Sujet religieux ou profane, le portrait des femmes, de leur visage ou de leur corps, a inspiré les plus grand artistes par le monde.

L'exposition "Portrait of a Lady" est à voir à la Villa Empain à Bruxelles jusqu'au 4 septembre 2022