Portrait : Marlis Engesser, une femme arboriste élagueuse parmi les hommes

Même si vous entretenez vous-même votre jardin, certains arbres ou haies sont trop hauts. L’élagage est un travail complexe qui demande une expérience et une expertise. Mieux vaut ne pas risquer une chute et faire appel à un professionnel. Parfaitement outillé et aguerrit, le professionnel limitera les possibles dégâts lors de la chute des branches coupées et vous débarrassera des déchets de la taille.