Portrait : Lino Ventura, l’acteur qui ne jouait que lui-même

Lino Ventura, de son nom complet Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, s’est cantonné aux rôles d’homme intègre dans 75 films. Le petit garçon a grandi dans la misère, avec des secrets bien gardés, et il a dû très tôt – dès l’âge de 9 ans – enchaîner les petits boulots, apprendre à se défendre et faire face au racisme ambiant à Paris envers les immigrés italiens. Très vite, il va aussi devenir un spectateur passionné de cinéma. À 17 ans, il découvre la lutte gréco-romaine et cette activité, catalyseur de violence, le sauvera et le fera basculer, comme il le dira, "du bon côté de la crête".

De l’amour de sa vie à son enrôlement dans l’armée de Mussolini, de son succès comme catcheur à son autre job, représentant de commerce, Lino Ventura tombe, par accident, dans le cinéma à 34 ans. Jacques Becker le découvre et lui donne un rôle dans Touchez pas au grisbi avec Jean Gabin, ce dernier deviendra ensuite son grand ami. "Personne ne savait son nom mais tout le monde l’avait remarqué" dira de Ventura Michel Audiard.

Apprenant, de petits rôles en petits rôles, ce nouveau métier d’acteur, il décroche ensuite le rôle principal dans Le Gorille vous salue bien en 1958. C’est avec lui que naît ensuite un nouveau genre en France : le film noir dont Classe tous risques est son film fondateur et dans lequel Lino impose toute une équipe dont un petit nouveau Jean-Paul Belmondo et Claude Sautet dont ce sera le premier film. Lino Ventura vivra une carrière bien remplie mais avec des films choisis minutieusement, jusqu’à la consécration comme président des César à l’âge de 56 ans.