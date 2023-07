Portrait : Lauryne Van Laeken, protégée de Gérard Bulens et grand espoir du triathlon

"Ambitieuse, souriante et déterminée", voici comment se définirait en trois mots Lauryne Van Laeken, jeune triathlète belge de 20 ans. Alors qu’elle s’apprête à disputer les championnats du monde de triathlon ce week-end à Hambourg, la jeune femme nous ouvre ses portes pour évoquer son quotidien et suivre une séance d’entraînements d’une sportive passionnée. Portrait.

Celle qui s’est classée troisième aux championnats d’Europe à Madrid en catégorie d’âge 20-24 ans nous raconte ses débuts. "Je me suis testée au triathlon à treize ans, je faisais du tennis avant ! Ensuite, j’ai commencé dans un club et maintenant je suis encadrée par tout un staff".

En plus d’un agenda bien chargé avec ses entraînements, Lauryne est également étudiante en éducation physique à Louvain-la-Neuve et ne compte pas ses heures. "J’ai douze heures de sport en plus des cours théoriques. J’ai donc 34 à 36h de cours par semaine. Et dès que j’ai des pauses, je vais m’entraîner. Après les cours, au lieu de me mettre devant un film, je vais sur mon vélo. Je sais que je n’ai pas la vie d’une étudiante normale, mais ça me convient très bien".

Adepte du vélo, la jeune femme défend les couleurs de Wilink Team, l’équipe de Gérard Bulens… parrainée par Remco Evenepoel, qu’elle a eu la chance de côtoyer. "Je l’ai rencontré et j’ai pu faire une photo avec lui !". Avant d’évoquer un autre grand nom du cyclisme belge. "Wout van Aert est un modèle pour moi".

La lauréate de la D2 des T3 series à Kinrooi évoque également son après-carrière et la trace qu’elle voudrait laisser. "Je veux faire avancer le sport féminin et entraîner un athlète".

Avant de faire passer un message. "Il faut prendre un jour après l’autre, travailler tous les jours et croire en soi". Un message rempli de détermination, à l’image de Lauryne.